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لبنان
سفير لبنان في الجزائر خلال تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية اللبنانية: بادرة خير في مسار توطيد العلاقات بين البلدين
Lebanon 24
08-03-2022
|
11:41
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أعلنت سفارة لبنان في الجزائر ببيان، أن "سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر الدكتور محمد حسن ونائب رئيس المجلس المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون والجالية السيد منذر بودن، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أشرفوا على مراسم تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية اللبنانية بمقر المجلس الشعبي الوطني الجزائري".
وأشار البيان الى أن "سعادة السفير رحب في كلمة له بالمناسبة، بتنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية اللبنانية، معتبرا الحدث بادرة خير في مسار توطيد العلاقات الثنائية بين لبنان والجزائر خاصة على المستوى البرلماني، كما أنها مكسب يضاف إلى الرصيد الثري للعلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، متمنيا أن تكون مجموعة الصداقة جسرا بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الجزائري وتساهم في تحقيق مزيد من التقارب والتعاون على جميع الأصعدة. هذا وعرج سعادة السفير في كلمته على المسار التاريخي للعلاقات الثنائية المميزة والمتجذرة التي تجمع لبنان بالجزائر، منوها بعمقها وصلابتها، معبرا عن آماله في الإرتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليشمل عدة مجالات".
ولفت البيان الى أن "السيد بودن أكد في كلمة ألقاها خلال المراسم، أن هذه المجموعة تشكل آلية فعالة تضاف إلى رصيد العلاقات الثنائية والصداقة المتينة التي تجمع البلدين، كما أنها تؤكد انسجام المواقف والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي، واعتبر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية اللبنانية من شأنها أن تدفع وتعزز علاقة التعاون المشترك وتضفي مزيدا من الحيوية على الدبلوماسية البرلمانية بما يمكن من تبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية".
وذكر أن "رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة السيد عبد الرحيم الربيع أثنى في كلمة له، على مستوى العلاقات التي تربط لبنان بالجزائر، مؤكدا حرص أعضاء المجموعة على مواصلة التنسيق والتبادل وتعزيز العلاقات بين برلماني البلدين والتشاور حول القضايا العربية وكذا دعم التعاون المشترك والرقي به إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".
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