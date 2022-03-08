لبنان

جعجع في اليوم العالمي للمرأة: الجمهورية قوية بنسائها ورجالها

Lebanon 24
08-03-2022 | 11:47
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 نشر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم المراة العالمي وكتب: "الجمهورية قوية بنسائها ورجالها"
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سمير جعجع

يوم المرأة العالمي

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