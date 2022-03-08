بو عاصي لباسيل: ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات؟

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر "تويتر"، ردا على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قائلا: ما زال الميغاسنتر غالي على قلبك، ليه وعيت عليه منكوت قبل الانتخابات بشهرين؟ ما زال التخلي عن القانون الارثوذكسي خيانة عظمى، ليه ما طرحتو ببرنامجك الانتخابي الأخير؟ ليه فرطت بأكبر تمثيل مسيحي بتاريخ المجلس بلبنان وكنت شريك مضارب بانهيار الدولة والاقتصاد؟ لأنك فاشل".