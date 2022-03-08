أبي خليل: اختلاق الأعذار لتعطيل الميغاسنتر يحرم الناس من المشاركة بالانتخابات

غرد النائب سيزار ابي خليل عبر "تويتر": "انتو يلي عم بتعرقلو الميغاسنتر عارفين كم ألف لبناني عم تحرموهم من المشاركة بالانتخابات بسبب البعد وارتفاع كلفة النقل؟ ع الارجح عارفين. واختلاق الاعذار لتعطيل الميغاسنتر هدفو منع الناس يللي خايفين منهم او مش قادرين تتحكموا بقرارهم، بس كشفوكن!".