لبنان

أبي خليل: اختلاق الأعذار لتعطيل الميغاسنتر يحرم الناس من المشاركة بالانتخابات

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:03
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غرد النائب سيزار ابي خليل عبر "تويتر": "انتو يلي عم بتعرقلو الميغاسنتر عارفين كم ألف لبناني عم تحرموهم من المشاركة بالانتخابات بسبب البعد وارتفاع كلفة النقل؟ ع الارجح عارفين. واختلاق الاعذار لتعطيل الميغاسنتر هدفو منع الناس يللي خايفين منهم او مش قادرين تتحكموا بقرارهم، بس كشفوكن!".
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