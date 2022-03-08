"جسده يرتجف"... مريض بعمى الألوان يرى اللون الأحمر لأول مرة في حياته

لا يستطيع المراهق زين ستوبينديك رؤية الألوان جيدًا، وقد بقي على هذه الحال حتى فاجأه أصدقاؤه بهدية عيد ميلاد خاصة، جعلته سعيدا للغاية.

كان بداية اكتشاف عمى الألوان لدى زين مجرد نقاش مع أصدقائه حول لون بقعة على جوربه، انتهى باكتشاف إصابته بهذا المرض الذي أفقده كثيرا من السعادة.

لكن الأصدقاء قرروا إدخال السرور إلى قلبه حين اشتروا له نظارات "إن كروما" التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان على رؤية الألوان.

يقول زين: "أعرف أن الطوب لونه أحمر، لكنني لم أعرف مدى صحة ذلك، وأعلم أن الأشجار خضراء لكنني أراها رمادية".

وبمجرد أن ارتدى النظارة لأول مرة، كان جسده يرتجف، إذ إنها المرة الأولى التي يرى فيها الأشياء بألوانها الحقيقية.

النظارات التي يمتلكها زين هي للاستخدام في الأماكن المفتوحة، لكن الشركة سترسل له نظارات للأماكن المغلقة مجانًا، وقد جعلوه أيضًا سفيرًا للعلامة التجارية.