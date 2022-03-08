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لبنان
خرج من منزله ولم يعد حتى تاريخه.. هل تعرفون عنه شيئاً؟
Lebanon 24
08-03-2022
|
12:29
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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
- حمدان حسين العشيان (مواليد عام 1978، سوري)
الذي غادر بتاريخ 6-3-2022، مكان اقامته في محلّة تربل البقاعية، ولم يعد حتى تاريخه.
لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 901896-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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