8 حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1006 إصابات بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1080381.

كما وسجل لبنان 8 حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10169.