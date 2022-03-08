لبنان

منسقو المستقبل السابقون شمالا: خلف الرئيس الحريري اليوم اكثر من أي وقت مضى

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:37
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عقد المنسقون السابقون لتيار "المستقبل" في طرابلس وعكار والكورة والضنية والمنية وزغرتا: ناصر عدرة، خالد طه، ربيع الايوبي، نظيم الحايك، خليل غزاوي وزياد ديب، اجتماعا بحثوا خلاله في آخر المستجدات السياسية والشؤون المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون.
 
وأكد المجتمعون في بيان على الاثر، "الوقوف خلف الرئيس سعد الحريري اليوم اكثر من اي وقت مضى"، معتبرين أن "الحريري كان وما زال صمام الامان الوطني والسياسي للبنان".
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