لبنان

"للذكرى والعبرة"... هذا ما قاله وديع الخازن

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:40
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 غرد الوزير السابق وديع الخازن عبر "تويتر": "بين الأمس واليوم... بعد كساد موسم التفاح آنذاك، استدعى الرئيس كميل شمعون السفير الأميركي ماكلنتوك وقال له: سعادة السفير قررنا أن نبيعكم موسم التفاح اللبناني، فرد السفير: ولكن عفوا يا فخامة الرئيس، نحن بلد مصدر للتفاح، فقال شمعون: يمكنكم أخذ التفاح الى الأسطول السادس في المتوسط.

ورد السفير: "عذرا فخامة الرئيس".

عند انتهاء المقابلة وقبل أن يخرج ماكلنتوك من الباب، قال شمعون لمرافقه: أطلب لي السفير السوفياتي.
 
عندها استدار ماكلنتوك وعاد قائلا: فخامة الرئيس، قررنا أن نشتري التفاح اللبناني.

وختمت العبارة المكتوبة في الصورة بالقول: فقط للذكرى والعبرة".
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