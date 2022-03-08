"للذكرى والعبرة"... هذا ما قاله وديع الخازن

غرد الوزير السابق وديع الخازن عبر "تويتر": "بين الأمس واليوم... بعد كساد موسم التفاح آنذاك، استدعى الرئيس كميل شمعون السفير الأميركي ماكلنتوك وقال له: سعادة السفير قررنا أن نبيعكم موسم التفاح اللبناني، فرد السفير: ولكن عفوا يا فخامة الرئيس، نحن بلد مصدر للتفاح، فقال شمعون: يمكنكم أخذ التفاح الى الأسطول السادس في المتوسط.ورد السفير: "عذرا فخامة الرئيس".عند انتهاء المقابلة وقبل أن يخرج ماكلنتوك من الباب، قال شمعون لمرافقه: أطلب لي السفير السوفياتي.عندها استدار ماكلنتوك وعاد قائلا: فخامة الرئيس، قررنا أن نشتري التفاح اللبناني.وختمت العبارة المكتوبة في الصورة بالقول: فقط للذكرى والعبرة".