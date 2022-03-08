لبنان

الراعي عرض الأوضاع مع نعمة افرام والاباتي الهاشم

Lebanon 24
08-03-2022 | 12:43
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استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، النائب المستقيل نعمة افرام يرافقه جاك كلاسي. 
 
واعتبر افرام بعد اللقاء أن "بكركي كانت دوما البوصلة والروح وملهمة الكيان وحجر الزاوية الذي أشيد عليه الهيكل والثابتة الوحيدة وسط المتغيرات منذ العام 685 حتى اليوم، وأكد أن بكركي باقية شاء من شاء وأبى من أبى".
 
ومساء التقى الراعي رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم يرافقه المدبر العام الاب طوني فخري وامين السر العام الاب ميشال ابو طقة وكان عرض لمواضيع كنسية واجتماعية واكاديمية. 
 
وشجب الاباتي هاشم "الاصوات التي تتطاول على المقام البطريركي وعلى سائر هيكليات الكنيسة المارونية متناسية الدور الوطني - التاريخي الذي اضطلعت به البطريركية المارونية، والذي لولاه لما كان لهذه الاصوات لتوجد وتعلو وتسمع".
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