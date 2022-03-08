أوقفوه في الضاحية الجنوبية... لهذا السبب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المريجة - الضاحية االجنوبية، المواطن (ب.أ) لإقدامه بتاريخ سابق على إطلاق النار باتجاه المواطن (ع.س) إثر خلافات عائلية ما ادى إلى وفاته.بوشر التحقيق باشراف القضاء المختص".