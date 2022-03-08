قائد الجيش استقبل سفير هولندا وشكره على هبة الطبابة العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، سفير هولندا في لبنان هانس بيتر فاندر وود، يرافقه الملحق العسكري المقدم روب ديرك كيجزر، وشكر عون لسفير هولندا تقديم هبة لقسم الطوارىء في الطبابة العسكرية نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه في تخفيف الأعباء على العسكريين وعائلاتهم، منوها بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وأشاد فاندر وود بالدور الذي يؤديه الجيش في "حفظ أمن لبنان واستقراره"، مؤكدا استمرار بلاده في دعم المؤسسة العسكرية خلال هذه الظروف الاستثنائية.