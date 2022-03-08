سليمان في عيد المعلم: تشهد لكم ميادين النجاح والعمل على تنشئة الأجيال

حيا عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان المعلمين في عيدهم، وكتب على صفحته على "فيسبوك": "في يومكم العظيم تشهد لكم ميادين النجاح والعمل على تنشئة الأجيال وإرساء دعائم العلم وفضائله".وأضاف: "تضحياتكم ومعاناتكم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تثبت مدى حرصكم وتفانيكم بالعمل وإخلاصكم للوطن. والوعد ان نبقى حريصين على تحقيق مطالبكم وعلى إقرار كافة القوانين الرامية لتحسين قطاع التعليم وتخدم المعلم".وختم سليمان: "دمتم صناع العلم والتقدم لكل الأجيال ونبراسا لبناء وتنمية كل المجتمع".