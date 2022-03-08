في هذه الحال... المزارع ومستودعات اللحوم ستقفل

حذرت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان، من "إقفال المزارع ومستودعات اللحوم والتوقف عن الاستيراد في حال لم يبادر مصرف لبنان وقبل حلول شهر رمضان إلى تسديد المدفوعات المالية المتأخرة لصالح الموردين قبل التاريخ المذكور أعلاه".وعزت "أزمة اللحوم الراهنة وارتفاع أسعارها إلى تراجع عمليات الاستيراد بسبب احتجاز مصرف لبنان مستحقات الموردين، وبسببى أيضا ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة النقل، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمواشي عالميا".ودعت "الجهات المعنية إلى التدخل فورا مع مصرف لبنان والسعي لدفعه إلى دفع المستحقات المتأخرة منذ حوالى السنة، والتي تم دفعها جزئيا بشكل أضر بصالح المستوردين والتجار جميعا".