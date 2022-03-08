لبنان

المرتضى أضاء المتحف الوطني احتفاء بيوم المرأة العالمي: نكرم انفسنا بتكريمها

Lebanon 24
08-03-2022 | 13:31
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أضاء وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المتحف الوطني مساء اليوم احتفاء ب"يوم المرأة العالمي" في 8 أذار من كل عام، في حضور سفيرة الدانمارك في لبنان وحشد من السيدات اللواتي حضرن خصيصا للمشاركة في عيدهن، وقال المرتضى في كلمة للمناسبة: "ليس عيدك يومًا، ولكنه العمرُ ما بقي العمرُ أيتها الأم سيدة الكون، أيتها الأخت سيدة العطف، أيتها الزوجة سيدةُ الحياة، وأدنى الذي تستحقين منا أن نجهد في تأمين  حقوقك الإنسانية الطبيعية، بدءًا من رفض العنف ضدك، وتكريس ذلك في القوانين والمواقف، وصولا إلى تمكينك من تحمل المسؤولية العامة في جميع شؤون الحياة الوطنية". 
 
وأضاف :"إنه حق لا بد لك من أن تناليه، وقد يكون بابه الأول العريض إقرار الكوتا النسائية في مجلس النواب وغيره من المواقع السياسية الرسمية والحزبية. لقد آن أن نفتح الأبواب لاختراق الحواجز المنصوبة أمامك على غير ما صعيد، ولو بطريقة تدريجية، فلنا في بلدنا من النماذج النسائية الرائدة المتفوقة على الرجال أسوة حسنة نتفاخر بها".

وختم: "في يوم المرأة.. نكرم أنفسنا بتكريمها .. لأنها تملأ حياتنا إنسانية وطهرًا وحقا لا يضيع".
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