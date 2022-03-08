البعريني للمعلمين في عيدهم: بناة المجتمع وركيزته الأساسية

تقدم عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني بأسمى مشاعر التهنئة والتقدير للمعلمين والإداريين في القطاع التعليمي في لبنان بمناسبة عيد المعلم، متمنيا أن "يكون العيد هذا العام فرصة للانطلاق بورشة تحصيل حقوق الأساتذة المهدورة، علهم يستعيدون من خلالها كرامة العيش التي يستحقونها، داعيًا لإبعاد التربية عن مختلف التجاذبات السياسية".وقال في رسالة إلى جميع المعلمين: "أنتم بُناة المجتمع وركيزته الأساسية. أنتم تصنعون غدنا عبر تأسيس أجيال قادرة على النهوض بالبلد. رهاننا عليكم دائمًا، نُدرك تمامًا ما تُعانون، نُقدر جهودكم ونعِدكم برفع لواء المطالبة بحقوقكم والإصرار عليها حتى تحقيقها. لكم منا كل الدعم والاحترام. كل عامٍ وأنتم رُسل الخَير والسلام".