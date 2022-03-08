الجميل: نحذر من مخططات تأجيل الانتخابات

حذر رئيس حزب الكتائب سامي الجميل من "أي مخطط يهدف إلى تأجيل الانتخابات والذي بدأت إشاراته تتردد في الإعلام وهي لا تبشر بالخير"، مؤكدا أن "تأجيل الانتخابات ممنوع، وواصفا تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية بأنه خطيئة وجريمة بحق الحياة الديمقراطية في لبنان".ورفض الجميل، خلال استضافته وفدا من حزب الشعب الاوروبي في بيت الكتائب المركزي، في الصيفي، مقولة إن الدولة اللبنانية، التي تصرف إلى اللحظة مئات ملايين الدولارات، غير قادرة على صرف مبالغ لتأمين إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الانتخابات ستجري في موعدها وأن الشعب اللبناني سيقول كلمته وستكون مدوية.