إشكال نسائي في حلبا... وامرأة في حالة حرجة!

وقع إشكال بين عدد من النساء في حلبا حيث اصيبت المدعوة ه.ح من الجنسية السورية وقد نقلت الى مستشفى الحكومي في حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم ان الخلفيات عائلية، فيما حالة المصابة حرجة.