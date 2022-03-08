لبنان

إشكال نسائي في حلبا... وامرأة في حالة حرجة!

Lebanon 24
08-03-2022 | 13:52
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وقع إشكال بين عدد من النساء في حلبا حيث اصيبت المدعوة ه.ح من الجنسية السورية وقد نقلت الى مستشفى الحكومي في حلبا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلم ان الخلفيات عائلية، فيما حالة المصابة حرجة.
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