في صيدا... انحرفت دراجتهما النارية واصطدمت بشجرة

أفيد عن سقوط جريحين هما: ( أ. أ) من مواليد عام 2000، و( ف. آ.) من مواليد عام 2004، جراء انحراف دراجة آلية كانا على متنها، واصطدامها بشجرة، وذلك قرب ساحة النجمة في مدينة صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".وقد حضرت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد والصليب الأحمر اللبناني، وعملت على إسعاف المصابين، وتم نقلهما إلى مستشفى الهمشري لتلقي العلاج.