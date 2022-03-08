لبنان

قائمقام حاصبيا للمعنيين: للبقاء على جهوزية تامة لمواجهة قرب وصول عاصفة ثلجية

Lebanon 24
08-03-2022 | 13:59
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اصدر قائمقام حاصبيا رواد سلوم، اليوم، تعميما الى المعنيين في المنطقة طلب فيه منهم "البقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد أو طارئ لأن معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني تشير إلى قرب وصول عاصفة ثلجية شديدة البرودة مترافقة مع رياح قوية قد تصل سرعتها إلى حوالي 100 كم في الساعة وذلك بدءا من مساء يوم الخميس المقبل وتستمر لغاية يوم السبت حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1000 متر وتتدنى لتلامس 700 متر وربما أقل". 
 
كما طلب "التنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية النبطية الأقليمية واتخاذ الإجراءات الإحتياطية والوقائية كافة وبخاصة في القرى والبلدات الجبلية والحدودية للحؤول دون وقوع أي حادث أو ضرر والتعميم على المواطنين لتوخي أعلى درجات الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات وتعليمات الأجهزة الأمنية".
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