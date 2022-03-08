إشكال في مخيم البداوي وإصابات جراء إطلاق نار

وقع اشكال فردي داخل مخيم البداوي بالقرب من الهلال القديم بين المدعو "ه.م" وعدد من الشبان من التابعية السورية تطور لاحقاً الى اطلاق نار أصيب نتيجته شخصان من الطرف الأخير اصابات بالأقدام.



ونقل المصابان على إلى مستشفى الهلال للعلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة، وفق ما أفادت "مندوبة "لبنان24".





وأفادت المصادر أنه لم يتم توقيف احد حتى الساعة.