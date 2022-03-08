لبنان

إشكال في مخيم البداوي وإصابات جراء إطلاق نار

Lebanon 24
08-03-2022 | 14:32
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وقع اشكال فردي داخل مخيم البداوي بالقرب من الهلال القديم بين المدعو "ه.م" وعدد من الشبان من التابعية السورية تطور لاحقاً الى اطلاق نار أصيب نتيجته شخصان من الطرف الأخير اصابات بالأقدام. 

ونقل المصابان على إلى مستشفى الهلال للعلاج ووصفت حالتهما بالمستقرة، وفق ما أفادت "مندوبة "لبنان24".
 
وأفادت المصادر أنه لم يتم توقيف احد حتى الساعة. 

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