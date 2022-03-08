وصول طائرة من بوخارست تقل 103 لبنانيين فجرا الى بيروت

تصل الى بيروت عند الساعة الثالثة فجر غد الاربعاء ، طائرة رومانية آتية من بوخارست، وعلى متنها 103 اشخاص من اللبنانيين بمساعدة من رجل الاعمال الدكتور محمد مراد.

وفيما يلي لائحة باسماء الركاب