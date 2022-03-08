لبنان

وصول طائرة من بوخارست تقل 103 لبنانيين فجرا الى بيروت

Lebanon 24
08-03-2022 | 15:09
A-
A+
Doc-P-928356-637823746734880788.jpg
Doc-P-928356-637823746734880788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصل الى بيروت عند الساعة الثالثة فجر غد الاربعاء ، طائرة رومانية آتية من بوخارست، وعلى متنها 103 اشخاص من اللبنانيين بمساعدة من رجل الاعمال الدكتور محمد مراد.
 
وفيما يلي لائحة باسماء الركاب
 
مواضيع ذات صلة
مسؤول رفيع في البنتاغون: لا يمكننا تأكيد صحة تقارير إسقاط الأوكرانيين لمقاتلة Su-25 وطائرتين مقاتلتين Su-34 وطائرتين Su-30SM وأربع طائرات هليكوبتر
lebanon 24
09/03/2022 01:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
عبر طائرة قادمة من بولونيا.. لبنانيون يصلون إلى بيروت مساء اليوم
lebanon 24
09/03/2022 01:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات مدينة أوديسا: إسقاط طائرة روسية فوق البحر الأسود بالقرب من أوديسا (الجزيرة)
lebanon 24
09/03/2022 01:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأوكرانية: الاستيلاء على عدد كبير من المدرعات الروسية في ميكولايف وإسقاط 88 طائرة حربية ومروحية للجيش الروسي منذ بدء الحرب
lebanon 24
09/03/2022 01:11:14 Lebanon 24 Lebanon 24

بوخارست

طائرة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2022-03-08
17:55 | 2022-03-08
17:28 | 2022-03-08
17:16 | 2022-03-08
17:07 | 2022-03-08
17:02 | 2022-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website