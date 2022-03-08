بوشكيان: المرأة المنتجة شريكة في القرار الاقتصادي

هنّأ وزير الصناعة جورج بوشكيان المرأة بيومها العالمي، وقال: "نتذكر المرأة الصناعية المنتجة،المبادرة، المثابرة، العاملة، الشريكة في القرار الاقتصادي، والمؤثرة في المجتمع. المرأة تقف إلى جانب الرجل سندا، وأما صاحبة رؤية وحكمة وشجاعة. إنها نصف المجتمع وتستحق الكثير من الشكران على بذلها وتضحياتها. هنيئا لها عيدها وهنيئا للدول والمجتمعات التي تتكل على المرأة أسوة بالرجل، على أمل أن يخطو لبنان خطوة متقدّمة في اتجاه انصافها في المواقع السياسية والحياة الاقتصادية".