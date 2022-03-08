كيرياكوس مترئساً صلاة النوم الكبرى في راسمسقا: العالم اليوم في حاجة إلى الصلاة والصوم

ترأس المتروبوليت افرام كيرياكوس مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس صلاة النوم الكبرى في رعية القديسة بربارة في بلدة راسمسقا، في مناسبة بدء الصوم الأربعيني، يعاونه كاهن الرعية الأب نقولا داود ولفيف من الكهنة، وفي حضور لفيف من المؤمنين.وفي ختام الصلاة القى المطران كيرياكوس عظة أكد "ضرورة الجهاد الروحي وبخاصة في بداية الاسبوع الاول من الصوم"، مشدّدا على "أهمية صلاة الجماعة لأن الصلاة المشتركة تمد الافراد والجماعات بالقوة والتعزية بخاصة وأن العالم اليوم في حاجة إلى الصلاة والصوم للوصول إلى التوبة والرحمة".