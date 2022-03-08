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لبنان
الحلبي بحث في أطر التعاون مع وفد رابطة جامعات لبنان
Lebanon 24
08-03-2022
|
16:00
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، مع وفد من رابطة جامعات لبنان برئاسة الأب الدكتور سليم دكاش ، في حضور المستشار القانوني القاضي سميح مداح، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي الدكتور نادر حديفة ، والمستشار الإعلامي البير شمعون . وتناول البحث موضوع التعاون بين الوزارة والجامعات في شأن تأمين المعطيات لتسريع المصادقات مع مراعاة التأكد من صحة الشهادات، وعرض كل رئيس جامعة التقنيات الممكنة لإجراء العملية.
وبعد النقاش تم التوافق على انتداب خبير معلوماتي من كل جامعة ليعقد اجتماعا موحدا مع رئيس وحدة المعلوماتية في الوزارة توفيق كرم، والتوافق على برمجة مبسطة وسريعة لإنجاز معاملات الطلاب.
وطرح المجتمعون عدداً من الملفات المسجلة لدى مجلس التعليم العالي وسبل إنجازها. كما وعرضوا لسبل متابعة الطروح التي تم التعبير عنها في اللقاء الوطني التشاوري لتعافي قطاع التربية والتعليم العالي، فأشار الوزير إلى تعيين لجنة لاستخراج التوجهات تمهيدا لمتابعتها مع الحكومة ومع الجهات المانحة .
ووضع الوزير المجتمعين في أجواء عمل لجنة التربية لجهة إنشاء الهيئة الوطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، مشيرا إلى أن ملاحظات الجامعات على المشروع المطروح سيتم اخذها في الإعتبار .
وتناول المجتمعون موضوع الطلاب اللبنانيين العائدين من جامعات اوكرانيا، واشار الوزير إلى ان الوزارة اعدت منصة سيتم الإعلان عنها لتسجيل المعلومات عن كل طالب، لكي تدرس كل جامعة يتقدم إليها احد الطلاب المعطيات وفاقا لنظامها ولإمكانات القبول والمتابعة، بخاصة وأن الطلاب جميعا ابناؤنا كما قال الوزير، و"سنعمل على احتضانهم وتسهيل إنهاء دراستهم".
كذلك عرض المجتمعون لإنشاء فروع لعدد من الجامعات اللبنانية في الخارج، وضرورة إعتراف سلطات البلاد بهذه الجامعات، ومن ثم إعداد الأطر القانونية للاعتراف بشهادات هذه الفروع الخارجية ومعادلتها .
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