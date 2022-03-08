لبنان

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين دعت إلى مقاطعة التدريس حتى تحويل المستحقّات

Lebanon 24
08-03-2022 | 16:13
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أصدرت "اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" أعلنت فيه أن "... المعلم المتعاقد اليوم جاء عيده بلا قرش في جيبه، ولان عيدنا هذا العام كعامنا في بلدنا الحبيب، تتوجه اللجنة الفاعلة بتحية اجلال للقطاع التعليمي في شكل عام وللاساتذة في التعليم الخاص والرسمي في شكل خاص، وللاساتذة المتعاقدين في كل تسمياتهم .... وإذ جاء بعد ستة شهور من الصبر، وحتى اليوم لم تحول المستحقات والحوافز لاكثرية المتعاقدين، ولان المتعاقد مياوم وقد صرف من جيبه ستة شهور بدل نقل، اليوم وقد لامست صفيحة البنزين ال ٥٠٠ الف ليرة، والحقوق ما زالت قيد الصرف ولم تصرف.... تعلن اللجنة الفاعلة اضطرار الاساتذة المتعاقدين الذين لم تصلهم مستحقاتهم بعد لمقاطعة التدريس حتى تحويل المستحقات الى مصارفهم ، وعدم اجراء امتحانات نصف السنة وعدم تسليم العلامات الى الادارة حتى تحويل مستحقات المتعاقدين الى مصارفهم".
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