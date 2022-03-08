لبنان

استبعاد عن الترشيح

Lebanon 24
08-03-2022 | 17:02
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بات بحكم المؤكد أن نائباً بقاعياً بات مستبعداً عن مسرح الترشيح بمعزل عن المسار الانتخابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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