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لبنان
استبعاد عن الترشيح
Lebanon 24
08-03-2022
|
17:02
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بات بحكم المؤكد أن نائباً بقاعياً بات مستبعداً عن مسرح الترشيح بمعزل عن المسار الانتخابي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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