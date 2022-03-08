لبنان

تحذيرات من تأجيل الانتخابات

Lebanon 24
08-03-2022 | 17:55
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حذّرت مصادر سياسية عبر "اللواء" بأن "تأجيل الانتخابات النيابية، لايّ سبب كان، ستكون له تداعيات سلبية، وسيؤدّي حتماً الى تعطيل خطة التعافي الاقتصادي، وانكفاء المجتمع الدولي عن مد يد المساعدة للبنان من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وسيؤدي ذلك الى زيادة حدة الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يمر بها لبنان حالياً".
واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن معظم الاطراف السياسيين يرفضون مسايرة العهد بتأجيل موعد الانتخابات النيابية، حتى ولو لوقت محدد، لان مخاطر هذا التصرف، غير محسوبة النتائج العكسية والاضرار.
المصدر: اللواء
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