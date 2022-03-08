عون سيسافر إلى إيطاليا والفاتيكان

علمت "اللواء" أن "رئيس الجمهورية ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وفد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة الخميس".