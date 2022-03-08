لبنان

عون سيسافر إلى إيطاليا والفاتيكان

Lebanon 24
08-03-2022 | 18:02
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علمت "اللواء" أن "رئيس الجمهورية ينوي السفر إلى كل من ايطاليا والفاتيكان من ٢٠ إلى ٢٣ آذار الحالي وفد ادرج بند تشكيل الوفد المرافق له في جلسة الخميس".
المصدر: اللواء
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