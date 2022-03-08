جلسة للحكومة الخميس

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 18 بندا، أبرزها "ملف الميغاسنتر"، والتعديات على خطوط النفط في طرابلس.

(الأنباء الكويتية)