لبنان

جلسة للحكومة الخميس

Lebanon 24
08-03-2022 | 18:18
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دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى جلسة تعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الغد في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 18 بندا، أبرزها "ملف الميغاسنتر"، والتعديات على خطوط النفط في طرابلس.
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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