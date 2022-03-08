لبنان

اطلاق نار على أحد المقاهي في طرابلس.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-03-2022 | 23:11
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اقدم ملثمان على متن دراجة نارية على إطلاق الرصاص على احد المقاهي في منطقة الضم والفرز - طرابلس وفرا الى جهه مجهولة، واقتصرت الأضرار على الماديات.
وعلى الفور حضرت القوى الأمنية، وفتحت تحقيقاً في الحادث، الذي هو الثاني في غضون أسبوع، على ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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