اطلاق نار على أحد المقاهي في طرابلس.. اليكم التفاصيل

اقدم ملثمان على متن دراجة نارية على إطلاق الرصاص على احد المقاهي في منطقة الضم والفرز - طرابلس وفرا الى جهه مجهولة، واقتصرت الأضرار على الماديات.وعلى الفور حضرت القوى الأمنية، وفتحت تحقيقاً في الحادث، الذي هو الثاني في غضون أسبوع، على ما أفادت مندوبة "لبنان 24".