3 جرحى في اشكال في صور.. ماذا جرى؟

أدى اشكال كبير في مطعم volcano عند مفترق بلدة معركة الى اصابة ٣ اشخاص برصاص، هم: الفتاة ن.م إصابتها خطيرة في الرقبة، الشاب ح.أ.ز إصابة بالقدم ، الشاب أ.أ.ز إصابة بالقدم - جميعهم من الجنسية اللبنانية.وعمل عناصر من الدفاع المدني اللبناني - مركز صور على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة، بحسب مندوبة "لبنان 24".