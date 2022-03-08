لبنان

3 جرحى في اشكال في صور.. ماذا جرى؟

Lebanon 24
08-03-2022 | 23:57
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أدى اشكال كبير في مطعم volcano عند مفترق بلدة معركة الى اصابة ٣ اشخاص برصاص، هم: الفتاة ن.م إصابتها خطيرة في الرقبة، الشاب ح.أ.ز إصابة بالقدم ، الشاب أ.أ.ز إصابة بالقدم - جميعهم من الجنسية اللبنانية.
وعمل عناصر من الدفاع المدني اللبناني - مركز صور على نقلهم إلى مستشفى جبل عامل للمعالجة، بحسب مندوبة "لبنان 24".
 
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