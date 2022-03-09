لبنان

معركة "القوات" بقاعا في وجه الفرزلي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-03-2022 | 01:45
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تتجه "القوات اللبنانية" مجددا الى خيار ترشيح نائب الاشرفية الحالي عماد واكيم عن المقعد الارثوذكسي في  دائرة راشيا والبقاع  الغربي، ما يعني ، بحسب المراقبين، ان  معركة جدية  ستخاص في وجه  النائب ايلي الفرزلي، الامر الذي  سيدفع الثنائي الشيعي الى اعطاء الاخير المزيد من الاصوات التفضيلية لضمان فوزه على لائحة «الغد الافضل» التي يرأسها الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد بالتحالف مع حركة «أمل» ومرشحها قبلان قبلان، ورئيس حركة «النضال الديمقراطي» طارق الداوود ونائب رئيس مجلس النواب.

وفي رأي خبير انتخابي "انه ، اذا سارت الامور على النحو المشار اليه، فذلك سيؤثر  سلبا على واقع مرشح "التيار الوطني الحر" عن المقعد الماروني الذي سيكون الحلقة الاضعف ، كما سيكون  المقعد الماروني مهددا من اي لائحة تصل الى العتبة الانتخابية."

المصدر: لبنان 24

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