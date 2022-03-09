اعتصام أمام وكالة الاونروا في صور.. هذه هي المطالب

اقفل أهالي مخيم البرج الشمالي، مكتب صور لوكالة الاونروا - جل البحر صباح اليوم، رداً على تجاهل مطالبهم بزيادة عدد حالات "العسر الشديد" لكافة العائلات التي لم تستفيد منه سابقاً، ولتجاهل مدير عام الأونروا في لبنان "كلاوديو كوردوني" ضم الأسر الى هذا البرنامج، خاصةً في ظل هذه الاوضاع الصعبة التي تضرب لبنان والمخيمات الفلسطينية.