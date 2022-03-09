لبنان

بعد انفراج أزمة البنزين.. أزمة أخرى تلوح في الأفق

Lebanon 24
09-03-2022 | 01:58
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طمأن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس الى ان كميات النفط الموجودة تكفي للاستهلاك اليومي ولكن لا إمكانية للتخزين، مشيراً الى ان اختفاء الطوابير بعد صدور جدول الأسعار يؤكد أن الكميات متوافرة ولكن كان هناك تخوف من انقطاع المواد.
شماس وفي حديث عبر صوت كل لبنان أشار الى وجود مشكلة في مادة المازوت لأن هناك بواخر في البحر الأسود ولا جرأة لدى أحد لطلبها خوفاً من العقوبات على روسيا، لافتاً الى ان المستوردين يبحثون عن أسواق بديلة عن روسيا.
 
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