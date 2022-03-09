عبدالله: من لا يريد الإنتخابات فليعلنها صراحة

من النتيجة يتوضح،أن تشكيل لجنة من الوزراء لدراسة موضوع أرنب الأنتخابات الجديد،أي الميغاسنتر، بعد أرانب الدائرة ١٦ والطعن الدستوري، كان دعسة ناقصة للحكومة ،وكان يجب أحترام جهود وتقرير وزارة الداخلية ،كجهة مسؤولة ومعنية بهذا الملف.
من لا يريد الانتخابات ،فليعلنها صراحة !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 9, 2022
من النتيجة يتوضح،أن تشكيل لجنة من الوزراء لدراسة موضوع أرنب الأنتخابات الجديد،أي الميغاسنتر، بعد أرانب الدائرة ١٦ والطعن الدستوري، كان دعسة ناقصة للحكومة ،وكان يجب أحترام جهود وتقرير وزارة الداخلية ،كجهة مسؤولة ومعنية بهذا الملف.
من لا يريد الانتخابات ،فليعلنها صراحة !