عبدالله: من لا يريد الإنتخابات فليعلنها صراحة

غرد عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "من النتيجة يتوضح، أن تشكيل لجنة من الوزراء لدراسة موضوع أرنب الإنتخابات الجديد، أي الميغاسنتر، بعد أرانب الدائرة 16 والطعن الدستوري، كانت دعسة ناقصة للحكومة، وكان يجب احترام جهود وتقرير وزارة الداخلية، كجهة مسؤولة ومعنية بهذا الملف. من لا يريد الانتخابات، فليعلنها صراحة".

من النتيجة يتوضح،أن تشكيل لجنة من الوزراء لدراسة موضوع أرنب الأنتخابات الجديد،أي الميغاسنتر، بعد أرانب الدائرة ١٦ والطعن الدستوري، كان دعسة ناقصة للحكومة ،وكان يجب أحترام جهود وتقرير وزارة الداخلية ،كجهة مسؤولة ومعنية بهذا الملف.

من لا يريد الانتخابات ،فليعلنها صراحة ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) March 9, 2022 .