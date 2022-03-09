مِن مكلّف بتسليم مطلوبين الى متهم بالاتجار بالمخدرات

في محلة الطريق الجديدة، أوقفت دورية من معلومات بيروت الرابعة الظنّين رعد.م (سوري) بعد أن حاول الفرار منها، وبتفتيشه عُثر بحوزته على ١٥ حبة ريفوتريل(Rivotril هو دواء يوصف كعلاج قصير الأمد لنوبات القلق وإضطرابات الهلع، وهو يعمل على النواقل العصبية في الدماغ ما يؤدي الى التأثير الفوري على العقل وإسترخاء عضلات الجسم)، فتمّ تسليمه الى فصيلة الطريق الجديدة ومنها الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، حيث أُجري له فحص مخبري جاءت نتيجته إيجابية لناحية مادة الحشيشة، وسلبية بالنسبة لسائر المواد المخدّرة.

وبالتحقيق معه من قبل المكتب المشار اليه، أفاد بأنه كان بصحبة إبن عمته المدعو علي.ت في محلة طريق الجديدة لدى توقيفه بعد أن كانا قد إشتريا مناصفةً حبوب الريفوتريل المضبوطة معه من المتّهم هاني.ك (فلسطيني- أوقف غيابياً ثم نُفذت بحقه مذكرة التوقيف)، مضيفاً أن أبن عمته تمكن من الفرار من الدورية، وأنه يتعاطى الحشيشة والريفوتريل منذ سنتين، وهو يشتريهما من شخص يُدعى أمين.ق (مجهول باقي الهوية) يتواجد في مخيم شاتيلا، كما يشتري أحياناً حبوب الريفوتريل من هاني الذي يتواجد في محلة طريق الجديدة، وأن أمين هو مَن عرّفه على هاني.

ولدى عرض القائم بالتحقيق صورة المتّهم هاني على الظنّين رعد، أكد أنه الشخص المقصود بإفادته والذي كان يبيعه الرفوتريل، فيما تعذّر معرفة كامل هوية كلٍ من أمين.ق وحسن.ت.

وأمام قاضي التحقيق، إعترف الظنّين رعد بتعاطي الحشيشة والريفوتريل مكرّراً أقواله الأولية.

وفي الجلسة العلنية أمام هيئة المحكمة، أنكر المتّهم هاني.ك ما أُسند اليه، مفيداً أنه لا يعرف الظنّين رعد، ومؤكداً أن كافة المحاضر المحرّرَة بحقه هي " كتب معلومات"، وأنه يعتقد أن الظنّين رعد قد تعرّف على صورته كونه كان يخدم في إحدى الفصائل الفلسطينية، وكان يُطلب منه أحياناً تسليم مطلوبين الى الدولة اللبنانية.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهم هاني.ك بالجناية المنصوص عنها في المادة ١٢٨/ مخدرات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية، ومنحه الأسباب التقديرية المخفّفة وبالتالي تخفيض العقوبة المقضي بها والصادرة بحقه الى السجن مدة سنة واحدة والغرامة الى مليوني ليرة لبنانية، على أن تُحتسب السنة السجنية تسعة أشهر، كما تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.

وحكمت الهيئة بإدانة الظنّين رعد.م بالجنحة المنصوص عنها في المادتين ١٣٠ و ١٣٠/١٤٨ مخدرات، وحبسه سنداً لهما بعد الإدغام مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ مليوني ليرة، كما حكمت بتضمين المحكوم عليهما كافة النفقات.