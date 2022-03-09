الوضع الامني مفتوح على كل الاحتمالات.. هذا ما قاله مروان شربل عن الانتخابات

اكد وزير الداخلية الاسبق مروان شربل في حديث الى صوت كل لبنان، ان المعضلة الاساسية في لبنان تكمن بعدم التوافق بين الافرقاء منذ الاستقلال، الا في حال التدخل الخارجي كما حصل عند تشكيل الحكومة.واذ شدد شربل على اهمية "الميغاسنتر" لما فيه مصلحة الناخبين، تساءل شربل: لماذا لم تطرح منذ اربع سنوات؟ مؤكداً ان قانون الانتخابات بحاجة الى تعديل، خاصة وانه لا يسمح بوضع اكثر من عشرين قلم اقتراع في المراكز.وعن محاولة تطيير الانتخابات، أكد شربل انه ما من احد يمكنه تأجيل هذا الاستحقاق او تطييره، موضحاً أنه إما ان تحصل الانتخابات وإما لا تمديد، وبالتالي فراغ نيابي ولا حكومة ولا انتخابات رئاسية.ولفت شربل الى ان الوضع الامني مفتوح على كل الاحتمالات.