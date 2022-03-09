لبنان

سعرُ دولار "صيرفة" قد يتغيّر.. كيف سيكون؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2022 | 02:31
A-
A+
Doc-P-928514-637824152556002789.jpg
Doc-P-928514-637824152556002789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت مصادر مصرفيّة أن يشهد سعر دولار منصة صيرفة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات القادمة، وذلك توازياً مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضحت أنّ التّرجيحات تشير إلى أن دولار "صيرفة" قد يرتفع بنحو يتراوح بين 100 و 400 ليرة لبنانية، في حين أن استقراره عند سعر يقارب دولار السوق الموازية يعتبرُ وارداً أيضاً.

ووفقاً للمصادر، فإنّ كل مصرف يلتزم بـ"كوتا" محدّدة لتسليم الدولارات إلى المواطنين، إذ جرى ربط عملية سحب العملة الصعبة تلقائياً بسقف السحوبات بالليرة اللبنانية.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
06:31 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
04:32 | 2022-03-09
08:32 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website