سعرُ دولار "صيرفة" قد يتغيّر.. كيف سيكون؟

توقعت مصادر مصرفيّة أن يشهد سعر دولار منصة صيرفة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات القادمة، وذلك توازياً مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.



وأوضحت أنّ التّرجيحات تشير إلى أن دولار "صيرفة" قد يرتفع بنحو يتراوح بين 100 و 400 ليرة لبنانية، في حين أن استقراره عند سعر يقارب دولار السوق الموازية يعتبرُ وارداً أيضاً. وأوضحت أنّ التّرجيحات تشير إلى أن دولار "صيرفة" قد يرتفع بنحو يتراوح بين 100 و 400 ليرة لبنانية، في حين أن استقراره عند سعر يقارب دولار السوق الموازية يعتبرُ وارداً أيضاً.