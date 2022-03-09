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لبنان
سعرُ دولار "صيرفة" قد يتغيّر.. كيف سيكون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
09-03-2022
|
02:31
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توقعت مصادر مصرفيّة أن يشهد سعر دولار منصة صيرفة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات القادمة، وذلك توازياً مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وأوضحت أنّ التّرجيحات تشير إلى أن دولار "صيرفة" قد يرتفع بنحو يتراوح بين 100 و 400 ليرة لبنانية، في حين أن استقراره عند سعر يقارب دولار السوق الموازية يعتبرُ وارداً أيضاً.
ووفقاً للمصادر، فإنّ كل مصرف يلتزم بـ"كوتا" محدّدة لتسليم الدولارات إلى المواطنين، إذ جرى ربط عملية سحب العملة الصعبة تلقائياً بسقف السحوبات بالليرة اللبنانية.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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