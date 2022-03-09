"انتخابياً".. هذه آخر تحرّكات تيّار "المستقبل"

تكثفت مؤخراً الاجتماعات التنسيقيّة لقيادة تيار "المستقبل"، وذلك للتباحث في آخر المعطيات والأجواء حول الانتخابات النيابيّة.

وبحسب المعلومات، فإنّ هناك مفاوضات تُجرى في الكواليس بين التيار ومجموعات بارزة من المجتمع المدني، حيثُ تبيّن أن هناك نوايا للانخراط في الانتخابات من قبل التيّار، ولكن بشكلٍ غير مباشر وغير مُعلن.