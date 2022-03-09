لبنان

"انتخابياً".. هذه آخر تحرّكات تيّار "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-03-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-928518-637824154728472092.jpg
Doc-P-928518-637824154728472092.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكثفت مؤخراً الاجتماعات التنسيقيّة لقيادة تيار "المستقبل"، وذلك للتباحث في آخر المعطيات والأجواء حول الانتخابات النيابيّة.
وبحسب المعلومات، فإنّ هناك مفاوضات تُجرى في الكواليس بين التيار ومجموعات بارزة من المجتمع المدني، حيثُ تبيّن أن هناك نوايا للانخراط في الانتخابات من قبل التيّار، ولكن بشكلٍ غير مباشر وغير مُعلن.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
06:31 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
04:32 | 2022-03-09
08:32 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website