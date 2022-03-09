لبنان

نصرالله يغمز من قناة العهد

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
09-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-928533-637824168012704633.jpg
Doc-P-928533-637824168012704633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قبل اشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية المقبلة التي سيتحالف خلالها حزب الله والتيار الوطني الحر ،وفي موازاة التطورات الحاصلة في الاقليم والعالم والتي تتفاوت بين تسويات مرتقبة وحروب مفتوحة، مرر الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله الكثير من الرسائل السياسية للداخل اللبناني في كلمته امس.

ابرز  ما جاء في حديث نصرالله كان التذكير بالعروض الروسية المرتبطة بمصافي النفط في كل من الزهراني وطرابلس والذي اعطاه نصرالله معنى سياسي كبير لارتباطه بالكباش الاميركي-الروسي وبالسياسة الاميركية في لبنان.

لكن توقيت حديث نصرالله في هذا الموضوع تحديدا له دلالات ومليء بالرسائل السياسية، اولها مرتبط بموسكو، اذ يحاول حزب الله منذ بداية الحرب الروسية الاوكرانية الظهور بمظهر المؤيد لموسكو اكثر من تأييد ايران لها، بمعنى انه تجاوز الحذر الايراني من تأييد الحرب الروسية ليطلق مواقف اكثر وضوحا. 

كما ان نصرالله اراد القول، وبعد الموقف اللبناني الرسمي الذي كان معارضا للخطوة الروسية ومنددا بها، ان حزب الله في مكان اخر، وانه جاهز للتصعيد في وجه الاميركيين من خلال الدفع بإتجاه قبول الدولة اللبنانية بإستثمارات نفطية روسية مع ما يعنيه ذلك في مثل هذه اللحظة السياسية الدولية.

الرسالة الثانية هي لبيئة الحزب، في ما يبدو انه مقدمة لخطاب سياسي جديد يُظهر عجز الحزب عن تحقيق انجازات عملية من داخل الدولة والنظام، اذ حاول نصرالله تظهير اهمية العرض الروسي "الذي لا يُرفض" والذي لم تتجاوب معه الدولة اللبنانية ولم يستطع الحزب فرضه. 

اما الرسالة الثالثة فهي الى التيار الوطني الحر وعهد الرئيس ميشال عون، فبالرغم من ان كلام نصرالله كان تصعيدا في وجه الدولة عموما، ومن ضمنها الحكومة، لكن عمليا فإن التركيز كان على رئيس الجمهورية وتسميته والتوجه اليه، مما يدل على ان الحزب منزعج من اداء حليفه في الاستحقاقات الاخيرة... 

لا يرغب الحزب بأن يكون عاجزا بالكامل داخل السلطة، بالرغم من كون هذا العجز مريح نسبيا له على صعيد تسويق ادائه امام الرأي العام، لكنه في الوقت نفسه يجعل من خوضه معارك الحصول على الاكثرية النيابية  والحفاظ عليها ، او ايصال رئيس جمهورية، من دون اي معنى، لذلك فإن نصرالله فتح مجددا بابا واسعا للكباش الداخلي حول احد الملفات السياسية والحياتية في آن، والذي قد يكون له تبعات سياسية جدية. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
06:31 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
04:32 | 2022-03-09
08:32 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website