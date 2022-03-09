انتحل صفة أمنية لتنفيذ عمليات سلب.. وشعبة المعلومات كانت بالمرصاد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامةالبـلاغ التالـــــي:حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سلب استهدفت العديد من الأشخاص اللبنانيين والأجانب ضمن مدينة بيروت وضواحيها من قبل شخص مجهول الهوية ينتحل صفة أمنية، بحيث يقوم بطلب أوراقهم الثبوتية بعد إيهامهم أنه عنصر أمني، ثم يعمد إلى سلب أموالهم وهواتفهم الخليوية، ويفرّ بعدها الى جهة مجهولة.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة توصلّت الى تحديد هويته، ويدعى:أ. ب. (من مواليد العام ١٩٨٤، لبناني)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.بتاریخ 02-03-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت الشعبة كمينًا محكمًا في محلة الحمرا – كاراكاس أسفر عن توقيفه.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه أكثر من /6/ عمليات سلب أشخاص (مبالغ مالية وهواتف خلوية) منتحلا صفة أمنية وذلك ضمن مدينة بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى قيامه بسرقة دراجة آلية، كما واعترف بتعاطيه المخدرات نوع باز الكوكايين، وأنه كان يقوم ببيع المسروقات في محلة شاتيلا حيث كان يستحصل بثمنها على المخدرات لتعاطيها.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء