لبنان

حادث سير داخل نفق حامات يتسبب بزحمة سير خانقة!

Lebanon 24
09-03-2022 | 03:52
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  تسبب حادث تصادم بين ثلاث سيارات داخل نفق حامات المسلك الغربي باتجاه بيروت، بزحمة سير خانقة في المحلة. وقد اقتصرت الاضرار على الماديات دون  وقوع اصابات. 
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حادث سير

حامات

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