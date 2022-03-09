شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية: وضع برنامج تقنين بدءا من هذا هذا التاريخ!

اعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، انه نظرا لارتفاع سعر مادة المازوت عالميا مما يعكس ارتفاعا في فواتير الكهرباء، تم التنسيق مع البلديات لوضع برنامج تقنين يناسب كل بلدة بدءا من صباح اليوم الاربعاء حسب الجدول الآتي:1- لبلدات اده ، نهر ابراهيم ، جدايل ، حصرايل :للمناطق السكنية:صباحا : من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,:00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00للمناطق السكنية التجارية:صباحا : من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30بعد الظهر : من 12,30 الى 1,302- لبلدات حالات ، فيدار ، قرطبون ، مستيتاللمناطق السكنية :صباحا : من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00للمناطق السكنية التجارية:صباحا : من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30بعد الظهر : من 12,30 الى 1,303 لبلدة عمشيت:للمناطق السكنية:صباحا: من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00بعد الظهر : من 1,00 الى 2,30للمناطق السكنية التجارية:صباحا : من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00بعد الظهر : من 1,00 الى 2,30للمناطق اكثريتها تجارية:صباحا : من 2,00 الى 3,30من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,304: مدينة جبيلللمناطق السكنية:صباحا من 1,00 الى 3,00من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00للمناطق السكنية التجارية:صباحا : من 2,00 الى 3,30من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00بعد الظهر : من 12,30 الى 1,30للمناطق اكثريتها تجارية:صباحا : من 2,00 الى 3,30من 4,00 الى 6,00قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30وجددت الشركة في بيانها دعوتها المواطنين الى التقنين الذاتي.