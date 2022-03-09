شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية: وضع برنامج تقنين بدءا من هذا هذا التاريخ!

اعلنت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لشركة كهرباء جبيل في بيان، انه نظرا لارتفاع سعر مادة المازوت عالميا مما يعكس ارتفاعا في فواتير الكهرباء، تم التنسيق مع البلديات لوضع برنامج تقنين يناسب كل بلدة بدءا من صباح اليوم الاربعاء حسب الجدول الآتي:
1- لبلدات اده ، نهر ابراهيم ، جدايل ، حصرايل :
للمناطق السكنية:
صباحا : من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,:00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00
للمناطق السكنية التجارية:
صباحا : من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
بعد الظهر : من 12,30 الى 1,30
2- لبلدات حالات ، فيدار ، قرطبون ، مستيتا
للمناطق السكنية :
صباحا : من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00
للمناطق السكنية التجارية:
صباحا : من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
بعد الظهر : من 12,30 الى 1,30
3 لبلدة عمشيت:
للمناطق السكنية:
صباحا: من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00
بعد الظهر : من 1,00 الى 2,30
للمناطق السكنية التجارية:
صباحا : من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00
بعد الظهر : من 1,00 الى 2,30
للمناطق اكثريتها تجارية:
صباحا : من 2,00 الى 3,30
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
4: مدينة جبيل
للمناطق السكنية:
صباحا من 1,00 الى 3,00
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
بعد الظهر : من 1,30 الى 3,00
للمناطق السكنية التجارية:
صباحا : من 2,00 الى 3,30
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 8,00 الى 9,00
بعد الظهر : من 12,30 الى 1,30
للمناطق اكثريتها تجارية:
صباحا : من 2,00 الى 3,30
من 4,00 الى 6,00
قبل الظهر : من 7,30 الى 8,30
وجددت الشركة في بيانها دعوتها المواطنين الى التقنين الذاتي.