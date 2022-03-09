لبنان

إجراءٌ عاجل في المصارف بشأن سحب الدولار.. إليكم ما يحصل

Lebanon 24
09-03-2022 | 04:22
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علم "لبنان24" أنّ عدداً من المصارف امتنع عن إعطاء الدولار للمواطنين وفق سعر الدولار على منصة "صيرفة".

ووفقاً لمصادر مصرفية، فإنّ هذه الخطوة التي اتخذت قبل نحو ربع ساعة من الآن، جاءت بسبب الفارق الكبير في سعر الدولار بين منصة "صيرفة" والسوق الموازية التي بلغ سعر الدولار فيها حالياً 22300 ليرة لبنانية.

وبحسب المصادر، فإنّ عدداً كبيراً من المواطنين سارعوا صباح اليوم لسحب دولارات من المصارف وفق تعميم رقم 161 على أساس سعر دولار "صيرفة" الذي يبلغ حالياً 20200. وإثر ذلك، يعمد المواطنون إلى بيع تلك الدولارات المسحوبة من المصارف في السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر.  

وبحسب المصادر، فإنّ عملية سحب الدولار قد تظلّ متوقفة حتى صباح الغد، وذلك بانتظار إصدار مصرف لبنان تسعيرة جديدة لدولار "صيرفة".

لبنان

خاص

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