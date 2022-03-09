لبنان تحت تأثير "Greta"... عواصف وأمطار وثلوج بانتظارنا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العاة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتقارب ال80 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات مع هطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ونشاط للخلايا الرعدية، وتساقط لحبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر و ما فوق نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 1200 متر ليلا شمال البلاد مع دخول الكتلة القطبية الباردة.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بالمنخفض الجوي (Greta) (اللؤلؤة) المصحوب برياح قطبية شديدة البرودة والمتمركز فوق اوكرانيا، والذي يقترب نحو تركيا مع أمطار غزيرة، رياح شديدة وثلوج على الجبال المتوسطة، على ان يشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر غد الخميس ويستمر حتى بداية الاسبوع المقبل حيث تلامس الثلوج ال700 متر شمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بمعدل وسطي 6 درجات.(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و 22 درجة مئوية).- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وامطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد خصوصا في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 مت وما فوق، وتنشط الرياح اعتبارا من المساء.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتقارب ال80 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات مع هطول أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ونشاط للخلايا الرعدية، وتساقط لحبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية اعتبارا من بعد الظهر. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر و ما فوق نهارا، ويتدنى مستوى تساقطها لحدود ال 1200 متر ليلا شمال البلاد مع دخول الكتلة القطبية الباردة.الجمعة: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة ورياح شديدة تقارب ال 90 كلم/س خصوصا شمال البلاد، مما يستدعي التحذير من تطاير الللوحات الإعلانية وارتفاع موج البحر لحدود 3 امتار واقتلاع الأشجار. تهطل امطار تكون غزيرة أحيانا خصوصا فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال 900 متر وما دون ذلك شمال البلاد.السبت: غائم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة متدنية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق دون حدوث تراكمات، ويتوقع حدوث انفراجات اعتبارا من بعد الظهر كما يحذر من تكون الجليد ليلا على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 700 متر.- الحرارة على الساحل من 11 الى 15 درجة، فوق الجبال من 3 الى 9 درجاتن في الداخل من 4 الى 10 درجات.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها بين 20 و40 كلم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء احيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,57- ساعة غروب الشمس: 17,41