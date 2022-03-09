للمسجلين على منصة "دعم".. تعميم من وزارة الشؤون الاجتماعية

عممت وزارة الشؤون الاجتماعية رسالة على المواطنين جاء فيها: "تنبيه لكل أسرة مسجلة على منصة دعم، لتنتقل استمارتكم لمرحلة التقييم، تأكدو انو المعلومات الخاصة بكل فرد من أفراد الاسرة كاملة وصحيحة. إذا عندكن إستفسار أو شكوى، مركز تلقي الاتصالات جاهز على 1747.للمزيد : https://youtu.be/Q2HzyA5D-zI