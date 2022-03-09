عون استقبل وزير الدفاع ورئيس جمعيّة المصارف

عقد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات في قصر بعبدا، حيث التقى وزير الدفاع موريس سليم الذي عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل اللجان الوزارية وشؤوناً تتعلق بعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.

كذلك، استقبل عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف.