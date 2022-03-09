لبنان

عون استقبل وزير الدفاع ورئيس جمعيّة المصارف

Lebanon 24
09-03-2022 | 06:03
A-
A+
Doc-P-928603-637824279591641889.jpg
Doc-P-928603-637824279591641889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاجتماعات في قصر بعبدا، حيث التقى وزير الدفاع موريس سليم  الذي عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل اللجان الوزارية وشؤوناً تتعلق بعمل المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع.
 
 
كذلك، استقبل عون رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الادارة المدير العام لمصرف الاسكان انطوان حبيب وعرض معهما الواقع المصرفي في البلاد والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل تأمين حاجات المواطنين من المصارف.
 
 
مع هذا، فقد استقبل رئيس الجمهوريّة وفداً من الرهبانية المارونية المريمية برئاسة الأباتي بيار نجم الذي أطلع عون على نشاطات الرهبانية الروحية والاجتماعية، وشكره على المواساة بوفاة الرئيس الاسبق للرهبانية الاباتي انطوان صفير. 
 
  
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
06:31 | 2022-03-09
06:46 | 2022-03-09
04:32 | 2022-03-09
08:32 | 2022-03-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website