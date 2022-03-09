لبنان

بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-03-2022 | 06:31
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صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي: 

"تناولت بعض وسائل الاعلام خبرًا عن توقف منصة صيرفة عن العمل. 
ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة و تفصيلًا كمًا يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161، وأن مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة".

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