بيانٌ مهم من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. هذا ما جاء فيه

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة البيان الآتي:



"تناولت بعض وسائل الاعلام خبرًا عن توقف منصة صيرفة عن العمل.

ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة و تفصيلًا كمًا يؤكد حاكم المركزي أن مصرف لبنان ملتزم بمتابعة مفاعيل التعميم 161، وأن مصرف لبنان مستمر بتأمين الدولار الأميركي دون سقف مقابل الليرة اللبنانية على سعر منصة صيرفة".