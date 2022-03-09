لبنان

توقيف 5 أشخاص في طرابلس... وهذا ما ضُبط بحوزتهم! (صورة)

Lebanon 24
09-03-2022 | 06:37
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صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:

بتاريخ 5-3-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلّة القبّة، ثلاثة مشتبه بهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:

ز. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)
ر. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)
ص. ح. (من مواليد عام 2003، لبناني)
 

وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:

/321/ غ. حشيشة الكيف
/187/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة: (كبتاغون، وترامال، وترامادول)
/81/ غ. ماريجوانا
/16/ غ. من مادّة السالفيا
/13/ غ. باز الكوكايين
/7/ غ. كوكايين.
إضافةً إلى ضبط ميزان حسّاس، أظرفة شفّافة تُستخدم لتوضيب المخدّرات، ودفاتر ورق لف سجائر، ومبلغ مالي /745،000/ ليرة لبنانية، و/98/ دولاراً أميركياً.

وبالتاريخ ذاته، أوقف المكتب المذكور شخصين يُشتبه بترويجهما للمخدّرات في محلّة الميناء – طرابلس، وهما:

ع. ح. (من مواليد عام 1993، لبناني)
ع. س. (من مواليد عام 1994، لبناني)
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
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