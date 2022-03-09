توقيف 5 أشخاص في طرابلس... وهذا ما ضُبط بحوزتهم! (صورة)

صـــــدر عــــن المديريـة العامـة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـة العلاقـات العامة البــــــلاغ التالـــــي:بتاريخ 5-3-2022، ونتيجة المتابعة والرّصد، أوقفت عناصر مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية في محلّة القبّة، ثلاثة مشتبه بهم بترويج المخدّرات، وهم كلٌّ من:ز. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)ر. ع. (من مواليد عام 1997، لبناني)ص. ح. (من مواليد عام 2003، لبناني)وضَبَطَت بحوزتهم كميّة من المخدّرات، على الشكل التالي:/321/ غ. حشيشة الكيف/187/ حبّة مخدّرة من أنواع مختلفة: (كبتاغون، وترامال، وترامادول)/81/ غ. ماريجوانا/16/ غ. من مادّة السالفيا/13/ غ. باز الكوكايين/7/ غ. كوكايين.